Adanaspor'dan suç duyurusu

Adanaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor ile yapılan maçta olay çıkardığı iddia edilen taraftarları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kulübün basın sözcüsü Erkin Doygun, yazılı açıklamasında, 20. haftadaki Gaziantepspor-Adanaspor ve 23. haftadaki Adanaspor-Atiker Konyaspor maçlarında yaşanan kötü tezahürat ve saha olayları sebebiyle ağır para cezaları ve seyircisiz oynama cezası aldıklarını anımsattı.

Doygun, açıklamasında, "Adanaspor ve camiasına zarar verici hareket içerisinde olduğu tespit edilecek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu suç duyurusu 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, kötü tezahürat ve saha olaylarına sebep verdiği tespit edilecek kişiler hakkında yapılmıştır. Bu kapsamda verilen dilekçenin şikayet edilen kısmında herhangi bir kişi ismi belirtilmeden 'tespit edilecek kişiler' ifadesi kullanılmıştır." şeklinde görüş belirtti.

Adanaspor, 23. haftada sahasında yaptığı Atiker Konyaspor maçını 1-0 kaybetmiş, bazı taraftarlar kırdıkları koltukları ve çeşitli cisimleri sahaya atmıştı.