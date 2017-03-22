Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı
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GALATASARAY, OLİMPİYAT STADI'NDA ÇALIŞTI

Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların bakıma alınması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, idmanını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almazken, diğer futbolcuların pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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