U19 Milliler Polonya karşısında
﻿
Site İçi Arama
﻿

U19 MİLLİLER POLONYA KARŞISINDA

U19 Milliler Polonya karşısında

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri elit turundaki ilk maçını Polonya ile yapacak.

249 Okunma

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri elit turundaki ilk maçını Polonya ile yapacak.

Portekiz'in Fao kentinin ev sahipliğinde oynanacak 4. Grup maçlarında Türkiye, ilk sınavını Polonya karşısında 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de verecek.

Grubundaki ikinci maçını 25 Mart Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak milliler, 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan'ın karşısına çıkacak.

Elit turda yer alan 28 takım, dörderli 7 grupta mücadele edecek. Gruplarını lider tamamlayan 7 ekip, temmuz ayında Gürcistan'da organize edilecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na yükselmeye hak kazanacak. Ev sahibi Gürcistan, finallere direkt katılacak.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Oyuncu Adı Soyadı

Kulübü

Mevki

Batuhan Ahmet ŞEN

Galatasaray A.Ş.

Kaleci

Altay BAYINDIR

MKE Ankaragücü

Kaleci

Yusuf Yalçın ARSLAN

Altınordu A.Ş.

Defans

Ali Mert AYDIN

Altınordu A.Ş.

Defans

Hamit KULYA

Altınordu A.Ş.

Defans

Merih DEMİRAL

Sporting Clube de Portugal

Defans

Kadir Kaan ÖZDEMİR

Tuzlaspor

Defans

Murat SAĞLAM

VfL Wolfsburg

Defans

Cihan KAHRAMAN

1. FC Union Berlin

Orta Saha

Hikmet ÇİFTÇİ

FC Köln

Orta Saha

Alpay KOÇAKLI

Gaziantepspor

Orta Saha

Salim İYİK

Göztepe A.Ş.

Orta Saha

Berat Ayberk ÖZDEMİR

Hacettepe Spor

Orta Saha

Mete Kaan DEMİR

Hannover 96

Orta Saha

Abdülkadir ÖMÜR

Trabzonspor A.Ş.

Orta Saha

Berkay ÖZCAN

VfB Stuttgart

Orta Saha

İlker YÜKSEL

FSV Mainz 05

Forvet

Tarık BAYDEMİR

Wuppertaler SV

Forvet
ETİKETLER
Osmanlıspor, altyapı antrenörleri ile çalıştı
Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi
Ankaragücü eksiksiz çalıştı
Hacettepe’de Milli Takım Sevinci
1
Ankaragücü'nün ilk 28 hafta karnesi
2
"Ankara'da sadece stat değil, spor merkezi yapacağız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿