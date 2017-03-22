U19 MİLLİLER POLONYA KARŞISINDA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri elit turundaki ilk maçını Polonya ile yapacak.
Portekiz'in Fao kentinin ev sahipliğinde oynanacak 4. Grup maçlarında Türkiye, ilk sınavını Polonya karşısında 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de verecek.
Grubundaki ikinci maçını 25 Mart Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak milliler, 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan'ın karşısına çıkacak.
Elit turda yer alan 28 takım, dörderli 7 grupta mücadele edecek. Gruplarını lider tamamlayan 7 ekip, temmuz ayında Gürcistan'da organize edilecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na yükselmeye hak kazanacak. Ev sahibi Gürcistan, finallere direkt katılacak.
Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
|
Oyuncu Adı Soyadı
|
Kulübü
|
Mevki
|
Batuhan Ahmet ŞEN
|
Galatasaray A.Ş.
|
Kaleci
|
Altay BAYINDIR
|
MKE Ankaragücü
|
Kaleci
|
Yusuf Yalçın ARSLAN
|
Altınordu A.Ş.
|
Defans
|
Ali Mert AYDIN
|
Altınordu A.Ş.
|
Defans
|
Hamit KULYA
|
Altınordu A.Ş.
|
Defans
|
Merih DEMİRAL
|
Sporting Clube de Portugal
|
Defans
|
Kadir Kaan ÖZDEMİR
|
Tuzlaspor
|
Defans
|
Murat SAĞLAM
|
VfL Wolfsburg
|
Defans
|
Cihan KAHRAMAN
|
1. FC Union Berlin
|
Orta Saha
|
Hikmet ÇİFTÇİ
|
FC Köln
|
Orta Saha
|
Alpay KOÇAKLI
|
Gaziantepspor
|
Orta Saha
|
Salim İYİK
|
Göztepe A.Ş.
|
Orta Saha
|
Berat Ayberk ÖZDEMİR
|
Hacettepe Spor
|
Orta Saha
|
Mete Kaan DEMİR
|
Hannover 96
|
Orta Saha
|
Abdülkadir ÖMÜR
|
Trabzonspor A.Ş.
|
Orta Saha
|
Berkay ÖZCAN
|
VfB Stuttgart
|
Orta Saha
|
İlker YÜKSEL
|
FSV Mainz 05
|
Forvet
|
Tarık BAYDEMİR
|
Wuppertaler SV
|
Forvet