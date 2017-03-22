U19 MİLLİLER POLONYA KARŞISINDA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri elit turundaki ilk maçını Polonya ile yapacak.

Portekiz'in Fao kentinin ev sahipliğinde oynanacak 4. Grup maçlarında Türkiye, ilk sınavını Polonya karşısında 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de verecek.

Grubundaki ikinci maçını 25 Mart Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak milliler, 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan'ın karşısına çıkacak.

Elit turda yer alan 28 takım, dörderli 7 grupta mücadele edecek. Gruplarını lider tamamlayan 7 ekip, temmuz ayında Gürcistan'da organize edilecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na yükselmeye hak kazanacak. Ev sahibi Gürcistan, finallere direkt katılacak.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: