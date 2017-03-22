BİSİKLETLE MOTOGP'YE HAZIRLANIYOR

Avrupa Gençler Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Harun Çabuk, bu yıl ilk kez düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'da 2 Nisan'da koşulacak birinci ayağında mücadele edecek.

Motor sporlarında geçen sezon Avrupa Gençler Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Harun Çabuk, bu yıl ilk kez düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'da 2 Nisan'da koşulacak birinci ayağında mücadele edecek. Öğrenim hayatını Denizli'de sürdüren Harun Çabuk, Denizli'de motosiklet pisti olmadığı için çalışmalarına kendi yöntemleriyle devam ediyor.

Programı dahilinde şehir dışında yaptığı antrenmanlar dışında günlük hayatında bisiklet kullanan, bunun dışında yüzme ve fitness ile formunu koruyan genç sporcu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek 2017 Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın birinci ayağında 2 Nisan'da İspanya'da piste çıkacak.

Harun Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'de motosiklet pisti olmadığı için günde 25-30 kilometre arasında bisiklete bindiğini, dayanıklılık olarak iyi durumda olduğunu, yarışlarda son turda bile en hızlı turunu atabildiğini söyledi.

Kenan Sofuoğlu'nun öğrencisi

Bu yıl 300 cc'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşıp 600 cc'ye geçmeyi planladığını kaydeden Harun Çabuk, "Sporu gündelik hayatım haline getirdim. Denizli'de bir yerden bir yere giderken bisiklet kullanıyorum, bu benim için iyi bir antrenman oluyor. Ehliyetim olmasına rağmen araba kullanasım gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Harun Çabuk, Kenan Sofuoğlu'nun hırslı biri olduğunu, öğrencisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Birlikte yaptığımız antrenmanlarda birbirimizi zorluyoruz. Rakiplerimiz bizden korkarak 'Türkler geliyor.' diyor. İnşallah böyle devam eder." diye görüşlerini aktardı.

Hedefler

Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydeden Harun Çabuk, şöyle konuştu:

"Her motorcunun hedefi MotoGP'de yarışmaktır, inşallah o klasmana kadar ilerleyebilirim. Henüz ilk basamaktayım, önümde uzun bir yol var. Kenan ağabey sayesinde önüm açılıyor, Allah razı olsun. Öncelikle bu sene 300 cc'de başarılı olup, 600 cc'ye geçmek istiyorum. Ondan sonra MotoGP hedefine çok az kalıyor. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz."

Harun Çabuk, motor sporlarına hobi olarak başladığını ancak daha sonra alışkanlık haline geldiğini ve hırslandığını belirterek, bu nedenle yaptığı sporu mesleği olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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