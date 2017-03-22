Arda Turan: "Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum"
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ARDA TURAN: "HAK ETTİĞİM SAYGIYI GÖRMEK İSTİYORUM"

Arda Turan: "Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum"

Yeterince saygı görmediğini savunan Arda, "Ben buralardan gidince, Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek, göreceğiz" dedi.

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Milli futbolcu Arda Turan, hakkında çıkan eleştirilere yanıt verdi. Yeterince saygı görmediğini savunan Arda, "Ben buralardan gidince, Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek, göreceğiz" dedi.

Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, yeterince saygı görmediği görüşünde...

Fanatik gazetesine konuşan Arda, hakkında çıkan eleştirilere yanıt verirken, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde Türkiye'yi temsil ettiğinin altını çizdi.

Popüler bir isim olmasının normal karşılanması gerektiğini ifade eden yıldız futbolcu, "İnsanlar sürekli, 'Her yerde Arda var' diyor. Tabii ki; her yerde ben olacağım. Ben buralardan gidince, Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek göreceğiz. Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum" diye konuştu.

Arda Turan, Milli Takım formasıyla EURO 2016'da yaşadıklarını da hatırlattı.

Yıldız oyuncu, "Milli Takımda 18 maç kaybetmemişim. Hırvatistan’la İspanya’ya yenildik diye, daha elenmemişken ıslıklandım. Yaşadıklarımı hala hatırlıyorum. Yazık günah değil mi" ifadelerini kullandı.

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