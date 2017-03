"ÜÇ KERE DÜŞÜNSÜNLER, BİR KERE ANTRENÖR ALSINLAR"

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Türkiye'de sık sık yaşanan teknik direktör değişikliğinin futbola çok zarar verdiğini ifade ederek, "Kulüplerimizin artık Türk antrenörüne güvenmesi lazım. Avrupalı antrenörlerden arkadaşlarımızın hiçbir farkı yok" dedi. Yabancı oyuncu sayısına da değinen deneyimli çayıştırıcı, "Serbestlik verilsin ama kalite anlamında sınırlama getirilmesi gerekir. Bu olmayınca işe yaramaz, bir dünya yabancı oyuncu var" diye konuştu. İldiz, Süper Lig ve TFF 1. Lig'i de karşılaştırdı.

İldiz, teknik adamlar olarak kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Teknik direktör değişikliğinin çok ciddi zarar verdiği kesin. Şu gerçeğin bilinmesi lazım, ülkemizde gerek bizler gerek bizden sonra gelen nesil kendisini çok geliştiriyor. Hemen hemen herkes pro lisans sahibi, yabancı dil konuşmaya başladı. Yurt dışına gidiyorlar, geliyorlar. Avrupalı antrenörlerden arkadaşlarımızın hiçbir farkı yok." dedi.

Tüm Türk teknik direktörlerin her takımda çalışabileceğini kaydeden İldiz, bu konudaki problemin kulüp idarelerinde yaşandığını vurgulayarak, "Kulüp idarelerinin devamlı olması gerekiyor. Kulüp idareleri devamlılık arz ettiği sürece daha istikrar sağlanabilir. Kulüplerimizin, başkanlarımızın, yöneticilerimizin, camiaların artık Türk antrenörüne güvenmesi lazım, bilgisine ve becerisine inanması lazım. Bütün mesele bu." diye konuştu.

"İstikrar da sağlanmıyor"

Türkiye'de herkesin futbolu bildiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa süre yöneticilik yapan insanlar, futbol hakkında hepimizden iyi biliyorlar. Futbol hakkında ayakkabımızı boyattığımız boyacı da fikir verebilir, ailemiz de verebilir. Yönetici de şeref tribününe gelen kişi de iş adamları da verebilir. Futbolu cazip hale getiren bu ama neden teknik direktör koymuşlar oraya? Bir kişi karar verecek. Bu nedenle teknik direktöre güvenilmesi lazım, kararlarına saygı duyulması lazım. Bu olmuyor. En ufak bir sorunda, 3 mağlubiyette her gün antrenör değişiyor."

Teknik direktör değişikliklerinin hem futbolcu bazında hem de takım anlayışında istikrar sağlamadığına dikkati çeken Yücel İldiz, "O zaman oyuncu ne diyor, 'Nasıl olsa biz kötü olursak hoca değiştiriliyor, başkası geliyor'. İdari heyetler bu şekilde kendini kurtardığını düşünüyor ama bence geriye götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kulüplerimiz üç kere düşünsünler bir kere antrenör alsınlar"

Kulüplerin teknik direktör değişikliğiyle kolayı yaptığını anlatan İldiz, şunları kaydetti:

"Yeni nesilden, bizim dönemden çok değerli arkadaşlarımız var. Çağdaş antrenörlük yapmak isteyen, yeniliğe açık arkadaşlarımız kendilerini geliştiriyor. Kulüplerimiz üç kere düşünsünler bir kere antrenör alsınlar. Arkasında durmasını bilsinler. Özellikle başlangıçlarda çok değişim oluyor. Kendi hesaplarına göre bir şey yapıyorlar, ondan sonra iş işten geçince antrenör değiştiriyorlar. Bunun ortadan kalkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuda bahane çoktur"

İldiz, teknik direktör değişikliği sıkıntısında oyuncuların kötü niyetli davranıp davranmadığı sorusunu, "Direkt kötü niyetli davranmaz oyuncu ama bilinç altına yerleşir. 'Ben oynayacaktım hoca oynatmadı', oyuncuda bahane çoktur. Bunun ortadan kalkması lazım." diye konuştu.

Kendisinin takımlarda uzun süreli çalıştığını vurgulayan Yücel İldiz, "Her çalıştığım takımda 2-3 sene kaldım. Final oynadık, şampiyonluklar yaşadık. Ben dahi son 2 dönemde daha sonra takımlara gittim. Bu doğru değil. Devamlılık şart." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu konusu

Türkiye liglerinde uygulanan yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili görüşlerini aktaran İldiz; kalite açısından bir sınırlamanın getirilmesi gerektiğini, bunun olmaması nedeniyle çok sayıda kötü yabancı futbolcunun transfer edildiğini söyledi.

İldiz, 21. yüzyılda yaşadıklarını ve yasakların hepsine karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli takıma oyuncu seçmekte zorlanıyorsak, milli takımın nüvesini tamamen Avrupa'dan yetişen çocuklarımız oluşturuyorsa aynaya bakmamız lazım. Serbestlik verilsin ama kalite anlamında sınırlama getirilmesi gerekir. Bu olmayınca işe yaramaz, bir dünya yabancı oyuncu var."

"Ciddi bir mücadele olacak"

Giresunspor olarak TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiklerini hatırlatan İldiz, ilk 6 sıradaki takımlar arasında büyük bir rekabetin yaşandığını vurguladı.

Zorlu bir lig mücadelesinin olduğunu ve her hafta sürpriz sonuçların alındığını anlatan İldiz, "Yukarıdaki ilk 6 takım olarak aşağıyla puanlar açık gibi ama orada bile her an değişiklik olabilir. Malatya ciddi bir avantaj yakaladı. İkinci olma yolunda bizimle en az 4-5 takımın iddiası var. Aşağıda da ciddi küme düşmeme mücadelesi yaşanıyor. Amacı, hedefi olmayan takım yok. Gevşememelisiniz. En ufak konsantrasyon eksikliğinde ciddi yaralar alabiliyorsunuz. Bu grup, sezon sonuna kadar ciddi bir mücadele içinde olacak." şeklinde konuştu.

Anadolu futbolunun önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Anadolu olmazsa futbol olmaz. Sadece İstanbul'da futbol oynanmıyor. O zaman üç takım oynasın, hiçbir cazibesi kalmaz. Trabzon'da ciddi diriliş var. Konya atılım içindeydi. 'Gençlerbirliği ciddi yatırım yapacak' deniliyor. Bizim grupta Malatya ciddi çıkış içinde. Giresun, Eskişehir, bu takımlar futbol şehirleri. İzmir, Adana, buralarda mutlaka takım olması lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig mi, TFF 1. Lig mi?

Geçmiş sezonlarda Spor Toto Süper Lig takımlarında da görev yapan İldiz, görev yaptığı ligler arasında hangisinin daha rekabetçi olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"TFF 1. Lig, daha sert bir lig. Ne zaman, ne olacağı belli olmayan bir lig. Süper Lig'de belli bir şey oturtabiliyorsun. Takımların ne yapacağını biliyorsunuz. Objektif tedbirler alabiliyorsunuz. Bizim ligde her an her şeye hazır olmalısınız."