Samet Aybaba, Sivasspor yolunda
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMET AYBABA, SİVASSPOR YOLUNDA

Samet Aybaba, Sivasspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile görüştüklerini söyledi.

306 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile görüştüklerini söyledi.

Otyakmaz, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından ara vermeden yeni teknik adam arayışlarına başladıklarını belirtti.

Bakkal'ın görevden ayrılmasının ardından yasal sürecin tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Otyakmaz, "Teknik direktör Samet Aybaba ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bunu kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

Kariyerinde Adana Demirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor takımlarını çalıştıran 61 yaşındaki Samet Aybaba, son olarak geçen sezon Süper Lig'de Eskişehirspor'da görev yapmıştı.

ETİKETLER #Sivasspor
Bakkal'ın 3. dönemi 171 gün sürdü
Şanlıurfaspor 2 - Sivasspor 1
İşte Şanlıurfaspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler
1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Sivasspor 1 - Balıkesirspor 1
Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿