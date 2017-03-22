SAMET AYBABA, SİVASSPOR YOLUNDA

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile görüştüklerini söyledi.
Otyakmaz, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından ara vermeden yeni teknik adam arayışlarına başladıklarını belirtti.
Bakkal'ın görevden ayrılmasının ardından yasal sürecin tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Otyakmaz, "Teknik direktör Samet Aybaba ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Mecnun Otyakmaz, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bunu kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.
Kariyerinde Adana Demirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor takımlarını çalıştıran 61 yaşındaki Samet Aybaba, son olarak geçen sezon Süper Lig'de Eskişehirspor'da görev yapmıştı.