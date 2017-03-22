"BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'DEN BİR ADIM ÖNDE"

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan teknik direktör Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında, siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'den bir adım önde olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını da yorumlayan Özdilek, "(Olympique Lyon eşleşmesi) Beşiktaş çekebileceği en ciddi kurayı çekti. 'Hedefiniz varsa, yarı final veya final oynamak istiyorsanız rakip çok önemli değil' deriz ama kura şansı da önemli" dedi.

Siyah-beyazlı takımda 1988-2001 yıllarında forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Özdilek, sezonun bitimine az süre kaldığını belirterek, "Son 9 haftada Beşiktaş ile Başakşehir arasında ciddi bir yarış olacak." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefi olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Orada da en azından yarı final, final oynamak için mücadelenin içinde olacak. Ligde bir şampiyon çıkıyor ama ikinciyi de en az birinci kadar tebrik etmek gerekiyor. Lige genel hatlarıyla bakıldığında sezon başından itibaren ortaya koyduğu performans ve mücadele anlamında Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ın Başakşehir'den bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz." diye konuştu.

"Bu sezonki şampiyonluk daha kıymetli"

Özdilek, siyah-beyazlı takımın "Feda" sezonundan bu döneme geldiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu bir süreçtir. Doğru aktardığınız zaman pozitif etki olur. Beşiktaş taraftarı pozitif yönden baktı. Son 3 senede stadı olmadan, çeşitli statlarda oynayarak başarıyı yakaladı. Beşiktaş geçen sezon şampiyon oldu, ondan önceki iki sene yine şampiyonluğu yakalayabilirdi. Bu bir tecrübeydi, onu aştı. Geçen sezonki şampiyonluk çok kıymetliydi. Bu sezonki şampiyonluk daha kıymetli."

Beşiktaş'ın sezon başında ligde, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda hedef koyduğuna dikkati çeken Özdilek, "Hem ligde hem UEFA'da hem de Türkiye Kupası'nda ortaya konan hedefin ikisinin kulpundan yakalamış durumda. Bence bu kısa sürede Beşiktaş'ın başarıyı yakalayacak gücü var." ifadelerini kullandı.

"En az yarı final oynamalı"

Eski takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile eşleşmesi konusunda Özdilek, "Lyon, Fransa'nın önemli takımı. UEFA'nın iddialı takımlarından biri ama Beşiktaş da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem UEFA'da performansıyla alkışı hak ediyor. Kaybetmedi, iyi oynadı ve iyi sonuçlar aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk karşılaşmanın deplasmanda olmasının avantaj gibi gözüktüğünü anlatan Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş çekebileceği en ciddi kurayı çekti. 'Hedefiniz varsa, yarı final veya final oynamak istiyorsanız rakip çok önemli değil' deriz ama kura şansı da önemli. Şanslar yarı yarıya, gönlüm tabii ki Beşiktaş'ın üst tura çıkmasından yana. Hem geldiği süreç hem de ortaya koyduğu performansla en azından yarı final oynamalı. Yarı final oynarsan, final de istersin. Futbol anlayışıyla, coşkusuyla bunu yapabilecek gücü var."

Siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun'un Avrupa'daki performansı ve gol sayısı bakımından kendisini yakalamasıyla ilgili Özdilek, "Cenk beni yakaladı. Maçtan (Olmympiakos maçı) önce 'İnşallah beni geçebilir.' demiştim. 4 dakikada bir gol. Cenk hem UEFA'da hem ligde beklentinin üstünde başarı yakaladı. Son haftalarda zihinsel ve fiziksel düşüş olabilir ama bunlar geçici süreçler. Cenk, bu sezon ondan hayal edilen her türlü performansın karşılığını verdi." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın bir diğer forveti Vincent Aboubakar'ın da Afrika Uluslar Kupası'ndan başarılı performansla döndüğünü vurgulayan Özdilek, "Forvetlerden beklenti topu kaleye atmaları, golle buluşmaları. Aboubakar da bunu sağlıklı bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Zihinsel ve fiziksel olarak hazırım"

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Kayseri Erciyesspor'da teknik direktörlük yapan Özdilek, gelecek sezon doğru planlamayla bir takımın başında olmak istediğini dile getirdi.

Futbolun içinde yer alan bir kişinin planlama yapmadan durmasının mümkün olmadığını vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:

"Muhakkak, gelecek sezon doğru projelerle, aynı hedef doğrultusunda olabileceğim bir yerle başlamak istiyorum. Bir senedir dinleniyorum. Bunu biraz da kendim istedim. 9-10 yıldır aralıksız çalışıyorum. Zihinsel ve fiziksel yorgunluk oluyor. Bu süreci sağlıklı bir şekilde değerlendirdim. Hem ligi seyrettim hem de dünya futbolunu yakından takip ettim. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırız. Gelecek teklifleri değerlendirip karar vereceğiz."

Türk futbolunda sık yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili Özdilek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşin gerçeği bu. Her şey sahada alacağınız başarılarla, derecelerle eş değer. Ülkemizde biraz daha çabuk oluyor. Avrupa'da da bu böyle. Başaramazsanız muhakkak değişime gidiliyor. En çok değişimin olduğu yer de teknik direktör bölgesi oluyor. Geçmişe göre yönetimler, başkanlar biraz daha sabırlı, biraz daha dirayetli durmaya çalışıyorlar. Olması gereken de bu."

Teknik direktörlerin çok kısa zamanda büyük başarılar yakalamasının mümkün olmadığını belirten Özdilek, "Elinizde sihirli değnek yok. Önemli olan planlı ve doğru çalışarak uzun vadede başarıyı yakalamak. Bu çok daha kıymetli ve çok daha değerli. Öbür türlü günlük başarılar, altı dolmamış başarı oluyor. Onun da kalıcı olması mümkün değil." diye konuştu.

"İyi yabancıya varım"

Süper Lig'deki yabancı oyuncu uygulamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Özdilek, "Üçten altıya, altıdan serbeste geldik. Bu sezon 14 yabancıyı kadronuzda bulundurabiliyorsunuz. Yeteri kadar performans alındığı söylenemez. Birçok yabancı ya kulübede ya dışarıda. Tabii ki her şeyin en iyisi, kalitelisi ülke futboluna katkı sağlayacaktır. İyi yabancıya varım, katma değer sağlayacak yabancıya varım. Sırf alınmak için alınan yabancıya karşıyım. O zaman genç ve Türk oyuncuları denemek bana daha doğru geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.