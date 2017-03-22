GALATASARAY'DA BİR İSTİFA DAHA

Galatasaray yönetiminde yeni bir istifa şoku yaşanıyor. Levent Nazifoğlu'nun ardından Sportif Anonim Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da istifa etti.
Galatasaray'da istifaların arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun şok istifasının ardından, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da görevini bıraktı.
Yalman, daha önce de Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle görevinden ayrılma kararı almış, ancak devreye başkanın girmesiyle, kararından vazgeçmişti.