Galatasaray'da bir istifa daha
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA BİR İSTİFA DAHA

Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray yönetiminde yeni bir istifa şoku yaşanıyor. Levent Nazifoğlu'nun ardından Sportif Anonim Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da istifa etti.

318 Okunma

Galatasaray yönetiminde yeni bir istifa şoku yaşanıyor. Levent Nazifoğlu'nun ardından Sportif Anonim Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da istifa etti.

Galatasaray'da istifaların arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun şok istifasının ardından, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da görevini bıraktı.

Yalman, daha önce de Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle görevinden ayrılma kararı almış, ancak devreye başkanın girmesiyle, kararından vazgeçmişti.  

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray, seneye Avrupa'da mücadele edecek mi?
G.Saray'dan Tudor'la ilgili flaş açıklama
Podolski milli takıma veda ediyor
Chedjou, Galatasaray'dan ayrılıyor!
Podolski'ye görkemli veda!
Galatasaray'da sıcak saatler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿