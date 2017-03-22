VAKIFBANK, İSVİÇRE'DE AVANTAJ ARAYACAK

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında 23 Mart Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Volero ile karşı karşıya gelecek.
Volero ile VakıfBank arasındaki mücadele, Zürih kentindeki Saal Spor Salonu'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Rusya'dan Alexey Pashkevich ile İtalya'dan Stefano Cesare hakem ikilisi yönetecek.
İlk maçta deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak VakıfBank, rövanşta rakibini 5 Nisan'da İstanbul'da konuk edecek.
VakıfBank, rakibini elediği takdirde İtalya'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanacak.