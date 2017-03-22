FENERBAHÇE İÇİN MESUT ÖZİL İDDİASI!

İngiliz basınına göre, Arsenalli yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe'nin gündeminde. The Telegraph ve Mirror gazeteleri, sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil'e transfer teklifinde bulunacağını iddia etti.

Fenerbahçelilerin hayallerini süsleyen transfer gerçek mi oluyor? İngiliz The Telegraph ve Mirror gazetelerinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Arsenal'in sözleşme önerisini reddeden Mesut'un, kız arkadaşı Amine Gülşe İle evlenmeyi planladığı ve İstanbul'dan ev almayı düşündüğü belirtildi.

Mesut'un İstanbul planı

Sarı-Lacivertlilerin ise, Mesut'un İstanbul'a yerleşme planından yola çıkarak, yıldız futbolcuyla iletişime geçtiğinin altı çizildi.

İddiasını daha ileriye taşıyan İngiliz basını, Robin Van Persie'yi satmak isteyen Fenerbahçe'nin maddi anlamda rahatlayacağını, Mesut Özil'e yıllık 6 Milyon Avro net maaş önereceğini yazdı.

Diğer yandan Mesut Özil'in ayrılmasına sıcak bakan Arsenal'in, 35 milyon Avro'luk bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Bu arada Arsene Wenger'in, Mesut Özil'i kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 15 Şubat'taki 5-1'lik Bayern Münih maçından bu yana ilk 11'e almadığı, Alexis Sanchez'in aksine Türk yıldıza herhangi bir büyük kulüpten teklif gelmediği bilgisi de paylaşıldı.