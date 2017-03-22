Dilmen: "Bu teknik direktörle 16 hafta çalışmak hatadır"
﻿
Site İçi Arama
﻿

DİLMEN: "BU TEKNİK DİREKTÖRLE 16 HAFTA ÇALIŞMAK HATADIR"

Dilmen: "Bu teknik direktörle 16 hafta çalışmak hatadır"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin en büyük hatasının "seneye gideceğim" diyen bir teknik direkörle çalışmaya devam etmesi olduğunu söyledi.

291 Okunma

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin en büyük hatasının "seneye gideceğim" diyen bir teknik direkörle çalışmaya devam etmesi olduğunu söyledi. Dilmen, "Atiker Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başına geçerse Ömer Ali Şahiner ile Enes Ünal’ın transfer edilmesini isteyeceği" yönündeki haberler için ise "hayal ürünü" nitelemesi yaptı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayımlanan "Futbolun Zirvesi" programında Levent Özçelik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İşte Dilmen'in o açıklamaları...

"Advocaat, Fenerbahçe'de başarısız olmuştur. Fenerbahçe’nin de en büyük hatası..."

Fenerbahçe'nin evinde Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmaya değinen Dilmen, "Teknik direktör Dick Advoocat, Fenerbahçe’de başarısız olmuştur. Başarısızlığının en büyük sebebi de devre arasından itibaren ben seneye gideceğim söylemidir. Camianın da kafasında oturttu bunu. Fenerbahçe’nin de en büyük hatası böyle bir yapıyla çalışmaktır. Gideceği belli olan teknik direktörler nasıl hedefe ulaşırsınız onu ben anlamıyorum" dedi. 

"Bence Advocaat bu takımın kötü olduğuna bu yönetimi inandırdı" diyen Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım 44 puanda kalacak bir takım değil. Geçen seneye bakın! İskeletini koruyan bir takım. Oyuncu grubuna inanmayan 'bu takımdan bir şey olmaz' diyen teknik direktörle 16 hafta çalışmak hatadır." 

"Ömer Ali ve Enes Ünal iddiası hayal ürünü"

"Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başına geçerse Ömer Ali Şahiner ile Enes Ünal’ın transfer edilmesini isteyeceği" yönündeki haberlerin de hayal ürünü olduğunu söyleyen Dilmen, "Kocaman’ın bu tip konulara gireceğini tahmin etmiyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin UEFA ile yapılan anlaşmaya göre önce oyuncu satması gerektiğini belirten Dilmen "Defansın kalmasından yanayım. Orta sahaya da bir veya iki tane yaratıcı oyuncu alınmalı. Forvet hattına da en az Gomez kadar iyi biri getirilmeli” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Filede Türk derbisi
Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası!
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
Fenerbahçe, teknik adam istikrarını unuttu
Bu kare Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Futbol Zirvesinde dostluk rüzgarı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿