CAF'IN YENİ BAŞKANINDAN ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, yolsuzlukla mücadele edebilmek için şeffaf davranmaya özen göstereceğini söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen hafta yapılan kongrede CAF başkanlığına seçilen Madagaskarlı futbol adamı, Başkanlığa seçilme konusunda şansım olmadığını düşünenlerin oranı hakkında bilgim yok fakat sonuç ortada. Çok sayıda futbol federasyonu başkanı beni seçti. Seçilmem, CAF ve diğer federasyonlarca talep edilen değişim ve demokrasinin zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ahmed, eski CAF Başkanı Kamerunlu Issa Hayatou'dan görevi devralmasının olağanüstü bir durum olmadığını ifade ederek, "Aylar öncesine dayanan bir çalışmanın neticesinde oluştu, ancak daha önce de söylediğim gibi Afrika, 29 yıl sonra bir değişim istedi." dedi.

Afrika'daki tüm futbol aktörlerini söz sahibi yapmaya çalışacağını anlatan Ahmed, "Önemli konularda yönetim kurulunun yanında tüm federasyon başkanlarına da danışacağız. Başkanlık görevim boyunca yolsuzlukla mücadele edebilmek için şeffaf davranmaya özen göstereceğim." değerlendirmesini yaptı.

Ahmed, Hayatou'nun FIFA Dünya Kupası'nda Afrika ülkeleri için 10 kontenjan açılması talebine ve ocak ayında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası tarihinin sabit kalması yönündeki kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu iki konunun önemli olduğunu dile getiren CAF başkanı, müzakere edilmeden herhangi bir kararın alınmasını doğru bulmadığını vurguladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilişkilerinin geçmişe dayandığını, geçen yıl düzenlenen FIFA başkanlık seçimi öncesinde Madagaskar'ı ziyaret eden tek başkan adayının da o olduğunu belirten Ahmed, "Bu ziyaret, ülkemize ve federasyonumuza bir saygı niteliğindeydi." şeklinde konuştu.