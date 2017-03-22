GALATASARAY, SENEYE AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK Mİ?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyen sarı-kırmızılı takımın gelecek yılki durumuyla ilgili kendilerine olumsuz bir bildirimin yapılmadığını dile getirdi.

Ergün, kulübün, Florya ve Riva arazilerinden elde edeceği gelirle bir planlama yaptığını aktardı.

Ergün, "Bu planlamanın, kısa ve orta vadede kulübü tekrar kendi nakit akışı içinde döndürebileceğini umuyoruz. Bundan sonra görev de bu gelir çerçevesi içinde kulübü başarıdan taviz vermeden idare edebilmek. Böyle yaparsak tekrar bu finansal sorunlara dönmeyiz." açıklamasında bulundu.

"Bize bildirilmiş bir tehlike yok"

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini kaydeden Cenk Ergün, "Bize bildirilmiş bir tehlike yok. Yakın zamanda başkanımız UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Şu anda UEFA'nın bizden istediği yeterlilikleri gerçekleştirmek için hareket ediyoruz. Planımız, ligi en üst yerde bitirmek. Yeniden Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın zamanda Avrupa şampiyonası düzenleyebileceğine değinen Ergün, "Türk futbolunun çok büyük bir gücü var. Umarım kısa vadede Avrupa şampiyonasını ülkemizde düzenleriz." diyerek sözlerini tamamladı.