Hacettepe’de Milli Takım Sevinci
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HACETTEPE’DE MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

Hacettepe’de Milli Takım Sevinci

Hacettepe'den 2 oyuncu birden Milli Takım'a davet edildi

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Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla alt sıralardan kurtulmayı başaran Hacettepe, milli takımlara 2 oyuncu vermenin mutluluğunu yaşıyor. U21 Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Haccetepe’nin başarılı savunma oyuncusu Fethi Özer’i kadroya dahil ederken, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de Berat Ayberk Özdemir’i kadrosuna aldı. Hacettepe’deki performansıyla göz dolduran Berat , sezonun ilk yarısında da Gençlerbirliği U21 takımıyla başarılı bir dönem geçirmişti.

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iki oyuncunun milli takım daveti almasının kendilerini mutlu ettiğini söylerken, yükselen form grafiklerinin milli takım antrenörleri tarafından da fark edilmesine sevindiklerini söyledi. Kaplan, “Berat ve Fethi’nin Hacettepe’yi orada temsil edecek olmaları çok güzel bir gelişme. İkisini de tebrik ediyorum.Ben sadece ikisinin değil, oraları zorlayacak, oralarda yer alacak daha çok oyuncum olduğunu düşünüyorum. Zamanla onlar da milli takımlarda görev alacak.”dedi.

Milli takım kamplarında yer alan Berat Ayberk Özdemir ve Fethi Özer, Hacettepe’nin hafta sonu Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçta görev alamayacak. 

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