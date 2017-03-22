POPOV ŞAMPİYONLUK FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Kasımpaşa'nın Bulgar futbolcusu Strahil Popov, Ziraat Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gitme yolunda önemli bir fırsat olduğunu belirterek, finale yükselmeleri durumunda kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Popov, kupada çeyrek finalin ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip yarı final için önemli bir avantaj yakaladıklarını vurguladı.

"Eğer finale kalabilirsek kupayı kazanabileceğimize inanıyorum." diyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun kalan bölümündeki maçlara ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim için her maç çok önemli. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa yolunda önemli bir fırsat. Hem lig hem de kupa maçlarına iyi hazırlanıyoruz. Son haftalarda herkesin gördüğü gibi iyi sonuçlar da alıyoruz. Bu iyi sonuçlar sayesinde güzel bir pozisyona geldik fakat daha iyisini de yapabiliriz; daha iyi yerlere giderek amacımızı gerçekleştirebiliriz."

"Sözleşme problem olmaz"

Lacivert-beyazlı takımla bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Popov, yeni sözleşme için kulüple görüştüklerini aktardı.

Şu anda sadece takım için belirlenen hedeflere odaklandığını vurgulayan Popov, "Sözleşme konusunda kulüp ve benim açımdan herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Saha içine konsantre olmayı, odaklanmayı her şeyin önünde tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp sezon sonunda ne olacağını göreceğim." diye konuştu.

"Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz"

Popov, ligin ilk devresinde istikrarlı sonuçlar alamadıkları için puan cetvelinde alt sıralarda kaldıklarını ifade etti.

Bulgar futbolcu, "Bence, Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Aslında bunu ligin ilk devresinde oynadığımız bazı maçlarda gösterdik fakat istikrarlı sonuçlar alamadık. Şimdi üst üste galibiyetler almaya başladık. Art arda gelen bu iyi sonuçlarla yükselişimiz gerçekleşti. Tabii çok daha iyi bir yerde olabilirdik. Kulüpteki herkes daha üst sıralarda olmayı bekliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuna kadar savaşarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini işaret eden Popov, şöyle devam etti:

"Süper Lig, bünyesinde kaliteli takımları bulunduruyor. Sadece büyük takımlar değil, aynı zamanda düşmemeye oynayan ekiplerde de çok iyi futbolcular yer alıyor. Ligde sürekli şaşırtıcı sonuçlar oluyor. Bu sonuçlar benim açımdan sürpriz değil çünkü her takım birbirine karşı üstünlük sağlayabiliyor. Kayserispor ve Antalyaspor'a bakacak olursak ilk devreyle ikinci yarı performansları arasındaki farkı görebiliriz. Bu da çok iyi bir lig olduğunu gösteriyor."

"Beşiktaş'ı favori görüyorum"

Strahil Popov, Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında favori olarak gördüğünü söyledi.

Siyah-beyazlıların ligdeki en organize ekipler arasında yer aldığını ifade eden Bulgar futbolcu, şunları kaydetti:

"Baktığım zaman, ligde en çok zorlandığım maç, diye gösterebileceğim bir karşılaşma bulamıyorum. Mesela Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Medipol Başakşehir'i yendik. Lider Beşiktaş'ı mağlup ettik. Galatasaray'a karşı yenilsek de kötü oynamadık. Her maç kendi içerisinde zor oluyor. Şampiyonluk için favorim Beşiktaş. Ligde birbiriyle oynamaya en alışık takım onlar. O yüzden Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum."