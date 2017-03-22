THY AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbi maçında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe 23 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı sonuçlara imza attı. Sarı-lacivertli takım, son 6 maçında üçer galibiyet ile yenilgi aldı. Fenerbahçe, 27. haftada da İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a sahasında 81-79 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli rakibini evinde yenmeyi hedefleyecek Anadolu Efes ise son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkati çekiyor. 15 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 7 haftada rakiplerini 6 kez yenerek üst tura çıkma iddiasını güçlendirdi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki ilk maçı, sarı-lacivertli ekip 88-80 kazanmıştı.