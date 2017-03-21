ANKARAGÜCÜ'NÜN İLK 28 HAFTA KARNESİ

Ligin bitimine 6 hafta kala Ankaragücü'nün 4 sezonluk ilk 28 hafta karnesini sizler için derledik..

Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadelesini sürdüren Ankaragücü, 28. haftanın sonunda ligdeki liderliğini koruyor. Son 4 sezondur 2. ligde mücadele eden Sarı-Lacivertli Ekip PTT 1. Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ankaragücü'nün 1. ligden düşmesinin ardından mücadele verdiği Spor Toto 2. Lig'in 2013/2014 sezonunda Sarı-Lacivertli Ekip başırılı bir performans göstererek 34 haftanın sonunda 71 puan topladı ve ligi 3. sırada tamamladı. Sezona yenilgi ile başlamasına rağmen 8 haftalık bir yenilmezlik serisi yakalamayı başaran Ankaragücü, 10. hafta itibarıyla düşüşe geçmiş olsada 14. hafta sonrası yükselen bir grafik çizerek 8 haftalık bir yenilmezlik serisi yakalamayı başardı. Ardından inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Başkent Ekibi ilk 28 haftayı şu an ki puanının 1 puan gerisinde, 60 puanla tamamlamayı başarmıştı.

2013/2014 sezonunun ilk 28 haftasında ise 19 galibiyet almayı başaran Ankaragücü, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

Ankaragücü 2014/2015 sezonu sonunda 11 galibiyet 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 44 puanla ligi 9. sırada tamamladı. 2014/2015 sezonu Başkent Ekibi'nin son 4 sezonluk 2. lig serüveninde şu ana kadar ki en çok beraberlik ve en çok mağlubiyet aldığı sezon olarak kayıtlara geçti. Bu sezonun ilk 28 haftası tamamlandığında ise Sarı-Lacivertli Ekip 9 galibiyet 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sadece 36 puan toplayabilmişti.

2015/2016 sezonunda ise Ankaragücü bir önceki sezona benzer bir grafik çizerek 34 hafta sonunda 12 galibiyet 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak ligi bu kez 46 puan ile 9. sırada tamamlayabildi. İlk 28 haftayı ele aldığımızda ise Sarı-Lacivertli Ekip 10 galibiyet 12 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28. hafta sonunda topladığı 39 puanla 7. sırada yer alıyordu.

An itibarıyla Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta tamamlanmış durumda. Sezonun ilk 3 haftasına kayıpsız başlayan Ankaragücü, ilk 3 haftada aldığı galibiyetlerin ardından, art arda 2 mağlubiyet almasına rağmen toparlanıp 6 haftalık bir galibiyet serisi yakalamayı başardı. İlk 28 hafta sonunda 2013/2014 sezonuna benzer bir grafik çizerek 19 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent Ekibi 61 puan ile ligde liderliğini koruyor. 2013/14 sezonunun ilk 28 haftasında da 60 puan toplamayı başaran Başkent Ekibi ligi 3. sırada tamamlamayı başararak Play-off oynamaya hak kazanmıştı.