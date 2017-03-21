"TEK HEDEF SÜPER LİG"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genel sekreteri Erdal Şahbaz, siyah-kırmızılı takımın tek hedefinin Süper Lig olduğunu bildirdi.

Şahbaz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un küme düştüğünü anımsatarak, TFF 1. Lig'de mutlaka Süper Lig'e çıkmak istediklerini vurguladı.

Eskişehirspor'un bir tribün kültürünün bulunduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"En son oynadığımız Göztepe maçında taraftarımızın gösterdiği performans bunun en iyi göstergesi oldu. Bu maçta taraftarın tribünleri doldurması, bütün maç boyunca yüksek bir enerjiyle takımını desteklemesi, hazırladıkları koreografiler ile herkesin Eskişehirspor'un taraftarlık kültürünü takdir etmesi bir tesadüf değildi. Eskişehirspor sezonun başından beri şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıktı."