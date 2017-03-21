TRABZONSPOR, SÜRAT KARGO İLE ANLAŞTI

Trabzonspor Kulübünün, kargo sponsorluğu için Sürat Kargo ile anlaştığı bildirildi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sürat Kargo ile yapılan sponsorluk anlaşmasının, bugün Medical Park Arena'da düzenlenen törenle imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü ile Sürat Kargo arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının, iki büyük markayı 'Daha Sürat'li bir Fırtına' sloganıyla bir araya getirdiği vurgulanan açıklamada, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Sürat Kargo, sizlerin de bildiği gibi sektörünün en genç firmalarından biri. Çok kısa süre içinde önemli bir ivme yakalayarak kendi alanında başarılı bir konum elde etti. Onların bu dinamizmi ile Trabzonspor'un dinamizmi birbiri ile örtüşüyor. Ben, bu iki güzide markanın birbirlerine başarı ve şans getireceklerine yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."