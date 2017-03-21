AGÜ avantajı kaptı!
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AGÜ AVANTAJI KAPTI!

AGÜ avantajı kaptı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yendi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65 - Bellona AGÜ: 71

Salon: Antakya

Hakemler: Tomislav Vovk (Hırvatistan), Petr Hrusa (Çek Cumhuriyeti), Vasiliki Tsaroucha (Almanya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 18, Popovic 5, Snytsina 13, Hurst 13, Stankovic 8, Devran Tanaçan, Tuğba Oral, Bahar Öztürk 5, Gamze Takmaz 3

Bellona AGÜ: Wauters 12, Ayşegül Günay 11, Dubljevic 13, Gray 12, Lara Sanders 9, Wright 8, Mazic, Şaziye İvegin Üner 6

1. Periyot: 21-23

Devre: 36-36

3. Periyot: 55-53

 

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