PODOLSKİ MİLLİ TAKIMA VEDA EDİYOR

Galatasaray’da forma giyen ve Çarşamba günü milli takım kariyerini sonlandıracak olan Lukas Podolski, Alman Milli Takımı'nın İngiltere’ye karşı oynayacağı son maçında güzel ve duygusal anlar geçireceğini söyledi.

Podolski, Dortmund'da Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile düzenlenen basın toplantısında, yarın jübilesini yapma fırsatı veren Löw’e ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Yarın soyunma odasına girerek Almanya milli formasını giyeceğini ve hakemin başlangıç düdüğünü çalacağını belirten Podolski "Güzel ve duygusal anlar olacak." dedi.

Zamanın hızlı geçtiğini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Gurur duyduğum çok güzel 13 yıl geçirdim. Beni milli takıma çağıran Rudi Völler, Jürgen Klinsmann ve Joachim Löw'ün kariyerimde payı var." şeklinde konuştu.

Löw ile 10 yıldan fazla birlikte çalıştığını anımsatan tecrübeli futbolcu, kendisinden çok şey öğrendiğini kaydetti.

Bir kaç yıl daha kulüpler bazında futbol oynamayı sürdüreceğini vurgulayan Podolski, "31 yaşımla nispeten gencim. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Planım yok. Çocukları çalıştırmayı düşünebilirim ve onlara öğrendiklerimi aktarabilirim. Löw'ün yanında bir staj yapmak da fena olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyecek olan Alman oyuncu, öncelikle yarınki maça ve daha sonra Galatasaray’a odaklanacağını, temmuz ayından sonra da Japonya’daki macerayla ilgileneceğini aktardı.

İngiltere’ye karşı kaptan olarak sahaya çıkmasına ilişkin de Podolski, “Heyecan verici. Son maçta kaptan olarak sahaya çıkmaktan daha fazlası olamaz.” açıklamasını yaptı.

Löw: "Podolski ile çok engelleri aştık"

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de, Lukas Podolski’nin yarın milli takıma veda edeceği maçın güzel aynı zamanda kendisi için duygu yüklü olacağını söyledi.

Podolski ile birlikte uzun bir dönem birlikte aynı yolu gittiğini, bir çok engeli birlikte aştıklarını belirten Löw, "Onunla çok engelleri aştık, çok sayıda turnuva oynadık. Bazen hayal kırıklığı hissettik ancak 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu gibi futbolcu ve teknik direktör olarak yaşanabilecek en büyük sevinci yaşadık." şeklinde konuştu.

Dortmund’da yarın oynanacak karşılaşma için stada Podolski’den de dolayı çok sayıda kişinin geleceğini ifade eden Löw, "Podolski, Almanya’nın çıkardığı en büyük oyunculardan biri." ifadesini kullandı.

Podolski'nin milli takımı bir aile olarak gördüğünü ve böyle bir oyuncunun yerinin doldurulamayacağını kaydeden Löw, “Oyuncu ve insan olarak bizim için çok değerliydi." yorumunda bulundu.

Löw ayrıca, yarın Almanya’nın İngiltere’ye karşı oynayacağı maçta kaleci Manuel Neuer’in yanı sıra Mesut Özil, Julian Draxler ve Mario Gomez’in forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Alman Milli Takımı ile yarın 130. maça çıkacak olan Podolski milli formayla 48 gol kaydetti.