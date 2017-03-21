Gençlerbirliği'nde eşitlik ve denklik hakim!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE EŞİTLİK VE DENKLİK HAKİM!

Gençlerbirliği'nde eşitlik ve denklik hakim!

Süper Lig'de 24 karşılaşmaya çıkan Gençlerbirliği'nde sayısal verilerin eşitliği ve denkliği göze çarpıyor.

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Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Gençlerbirliği, rakibini Aydın Karabulut’un ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kendi sahasındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Ümit Özat yönetimindeki başkent ekibi, ligde oynadığı son 3 iç saha maçını gol yemeden kazandı ve rakiplerine gözdağı verdi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda 12 maça çıkan Kırmızı-Siyahlı takım, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik çıkarırken sadece 1 kez yenilgiyle ayrıldı.

8’lerin eşitliği

Süper Lig’de 1 maçı eksik bulunan Gençlerbirliği, bugüne dek 24 karşılaşmaya çıktı. Başkent ekibi, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aldığı sonuçlar ile eşit bir istatistiği ortaya çıkaran Gençlerbirliği, ligde aldığı 8 galibiyetin 6’sını Ankara’da alırken deplasmandaki maçlarda ise bu derecede iyi bir başarı gösteremedi.

Gol ortalaması da denk

32 puanla 10. sırada bulunan Gençlerbirliği, 24 gol atıp kalesinde 23 görerek +1 gol averajına ulaştı. Gençlerbirliği, bu averaj ile ligde artı gol averajına sahip 8 takımdan biri oldu. Siyah-Kırmızılılar, ligde çıktığı 24 maçta 24 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması tutturdu.

Ligde oynadığı maç sayısı kadar gol atan Gençlerbirliği’nde en golcü oyuncu, Serdar Gürler oldu. A Milli Takıma seçilen başarılı oyuncu Serdar, bu sezon başkent ekibi formasıyla 10 gol attı. Serdar Gürler’in en yakın takipçileri ise 2 gollü Aydın Karabulut ve Vedat Muriç oldu.

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