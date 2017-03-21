GENÇLERBİRLİĞİ'NDE EŞİTLİK VE DENKLİK HAKİM!

Süper Lig'de 24 karşılaşmaya çıkan Gençlerbirliği'nde sayısal verilerin eşitliği ve denkliği göze çarpıyor.

Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Gençlerbirliği, rakibini Aydın Karabulut’un ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kendi sahasındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Ümit Özat yönetimindeki başkent ekibi, ligde oynadığı son 3 iç saha maçını gol yemeden kazandı ve rakiplerine gözdağı verdi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda 12 maça çıkan Kırmızı-Siyahlı takım, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik çıkarırken sadece 1 kez yenilgiyle ayrıldı.

8’lerin eşitliği

Süper Lig’de 1 maçı eksik bulunan Gençlerbirliği, bugüne dek 24 karşılaşmaya çıktı. Başkent ekibi, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aldığı sonuçlar ile eşit bir istatistiği ortaya çıkaran Gençlerbirliği, ligde aldığı 8 galibiyetin 6’sını Ankara’da alırken deplasmandaki maçlarda ise bu derecede iyi bir başarı gösteremedi.

Gol ortalaması da denk

32 puanla 10. sırada bulunan Gençlerbirliği, 24 gol atıp kalesinde 23 görerek +1 gol averajına ulaştı. Gençlerbirliği, bu averaj ile ligde artı gol averajına sahip 8 takımdan biri oldu. Siyah-Kırmızılılar, ligde çıktığı 24 maçta 24 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması tutturdu.

Ligde oynadığı maç sayısı kadar gol atan Gençlerbirliği’nde en golcü oyuncu, Serdar Gürler oldu. A Milli Takıma seçilen başarılı oyuncu Serdar, bu sezon başkent ekibi formasıyla 10 gol attı. Serdar Gürler’in en yakın takipçileri ise 2 gollü Aydın Karabulut ve Vedat Muriç oldu.