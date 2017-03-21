Bolu'nun puan kaybına tahammülü yok
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BOLU'NUN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Bolu'nun puan kaybına tahammülü yok

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, takımının puan kaybına tahammülü kalmadığını belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının çok önemli olduğunu söyledi

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Ligde 35 puanla 7. sırada yer aldıklarını anımsatan Çarıkçı, geçen hafta Giresunspor karşısında alınan 3 puanın, takımın ilk altı şansını yükselttiğini ifade etti.

Ligde kolay maçın olmadığına dikkati çeken Çarıkçı, "Her maç birbirinden zor geçiyor. Her takım maça mutlak galibiyet için çıkıyor. Ligin sonuna doğru bu maçlar daha da zorlaşacak. İyi olan takımlar kendini gösterecek." diye konuştu.

Çarıkçı, deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "İlk altı şansımızın devam etmesi ve galibiyet serisi yakalayabilmemiz için Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmamız lazım. Takımın bundan sonra puan kaybına tahammülü kalmadı." yorumunu yaptı.

Takımı maçlarda yalnız bırakmayan Boluspor taraftarına da teşekkür eden Çarıkçı, başarının birlik ve beraberlikle kazanılacağını sözlerine ekledi.

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