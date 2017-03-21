Osmanlıspor'dan Transfer Atağı
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OSMANLISPOR'DAN TRANSFER ATAĞI

Osmanlıspor'dan Transfer Atağı

Osmanlıspor, Samsunspor'dan Hasan Kılıç'la 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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Osmanlıspor TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile anlaşma sağladı.

Mor-Turunculu yönetimin Hasan Kılıç ile ön protokol imzaladığı belirtildi. Hasan Bir aksilik olmazsa gelecek sezon Osmanlıspor formasını giyecek. 3 sezondur Samsunspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev alırken; 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Hasan Kılıç'ın Samsunspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

Hasan Kılıç kimdir?

Bu sezon Samsunspor'un 25 lig maçına da ilk 11'de başlayan Hasan Kılıç, 2212 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Profesyonel futbol kariyerine Hollanda'nın Den Bosch kulübünde başlayan genç oyuncu, 2014-15 sezon başında Samsunspor'a transfer olmuştu. 1.80 boyundaki Hasan Kılıç ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor.

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