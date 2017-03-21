Chedjou, Galatasaray'dan ayrılıyor!
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CHEDJOU, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR!

Chedjou, Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, haziran sonunda takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

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Fransız SFR Sport televizon kanalına konuşan Chedjou, "Galatasaray ile sözleşmem haziran sonunda bitiyor. Haziranda maceram sona eriyor. Umarım bundan sonrası benim için yeni bir sıçrama olur." dedi.

Şu ana kadar Galatasaraylı yöneticilerin kendisine bir şey söylemediğini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Bunun bir çeşit cezalandırma olduğunu düşünüyorum. Fransız kulüpleriyle değil ama İngiliz kulüpleriyle iletişimim var. Southampton ile kontağa geçtim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir ay boyunca tek başına antrenmana çıktığını hatırlatan Chedjou, kendi iradesi dışında kar yağışından dolayı Türkiye'ye gelemediği için böyle bir ceza aldığını öne sürdü.

Chedjou 2013'te Fransa'nın Lille takımından Galatasaray'a transfer olmuştu. Kamerunlu futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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