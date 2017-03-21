"Yeni konseptle sporu ve eğlenceyi birbirine katıyoruz"
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"YENİ KONSEPTLE SPORU VE EĞLENCEYİ BİRBİRİNE KATIYORUZ"

"Yeni konseptle sporu ve eğlenceyi birbirine katıyoruz"

Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki sezon 2 Türk takımının olacağını söyledi.

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Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki sezon 2 Türk takımının olacağını söyledi.

İstanbul'da konuşan Bertomeu, Avrupa Ligi'nin önümüzdeki sezonki sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Şu an THY Avrupa Ligi'nde 4 Türk takımının olduğunu hatırlatan Bertomeu, şöyle konuştu:

"Bizler hala ligi inşa etme aşamasındayız. Bu sezon Türkiye'den 4 takım var ve önümüzdeki yıl 2 olacak. Bu zaten en başından belliydi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe, yıllardır bu takımlar içindeki en başarılı ekipler oldu. Basketbolun gelişimi devam ediyor. Bizim sorumluluğumuz ülkenin büyümesini, ligin yeni yapısıyla eş güdümlü olarak yürütebilmek. Daha önce Yunanistan ve İtalya'dan dörder takım vardı. Şimdi ise Yunanistan'dan 2, İtalya'dan 1 takım bulunuyor. Biz her ülkedeki basketbolun büyümesi yönünde revizyon yapıyoruz."

THY Avrupa Ligi'nde değişen formatla zor bir sezonun yaşandığını aktaran Bertomeu, "Bunu kulüpler de biliyordu. Hepimizin öğrenme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu ligin yeni konseptini anlamaya çalışıyoruz. Sistemde herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Değiştirmeyeceğiz ama ligi 18 takıma çıkaracağız. Bu her şeyin başarısını açıklıyor.Taraftarlar ve kulüpler için sistemi bu şekilde öngörüyoruz. Bizim kulüplerimiz çok profesyoneller. Bu sorumluluğu da kaldırabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'in bu sezon İstanbul'da yapılacağını vurgulayan Avrupa Ligi Başkanı, "İstanbul'da olmak evde olmak gibi. 4 takım burada olacağı için değil, gerçekten evde olduğumuz gibi hissettiğim için bunu söylüyorum. Türkiye gerçekten basketbolu seven bir ülke. Türkiye’nin basketbolda ne kadar geliştiğini geçtiğimiz yıllarda da gördük. Bu yıl sizlere özellikle Dörtlü Final için sunacağımız bazı yenilikler var. Çok güzel bir şehir burası. Yeni bir tasarımımız var. Lig yeniden tasarlandı. Avrupa Ligi yeni bir konseptle karşınızda. Bunu da tanıtmak istiyoruz. Lig yeni bir kimlik kazanıyor. Yeni konseptle sporu ve eğlenceyi birbirine katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, bu sezon kupayı Fenerbahçe'nin almasını istediğini kaydetti.

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