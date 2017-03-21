BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor'un da sahasında Galatasaray'la oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Antalyaspor ile TFF 1. Lig'den Elazığspor, Şanlıurfaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nu çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderdi.