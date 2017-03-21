Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER

Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

675 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor'un da sahasında Galatasaray'la oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Antalyaspor ile TFF 1. Lig'den Elazığspor, Şanlıurfaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nu çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderdi.
''Trabzonspor'a istemeyerek gitmiştim''
Beşiktaş'ı ve İstanbul'u unutamıyor
"Yeni stat, yeni takım, yeni bir sistem"
Ve Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'da
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 10 puan fark!
Futbol Zirvesinde dostluk rüzgarı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿