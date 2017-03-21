İŞTE ALMANYA'NIN EN İYİSİ

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İşte Almanya'nın en iyisi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ın çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, ülkesinde "2016'nın teknik direktörü" unvanına layık görüldü.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ın çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, ülkesinde "2016'nın teknik direktörü" unvanına layık görüldü.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Nagelsmann, altyapıda üstün başarı gösteren teknik direktörlere verilen bu ödüle layık görüldü.

DFB Sportif Direktörü Horst Hrubesch, birçok futbolcunun Nagelsmann'ın desteğiyle Almanya'da milli takım kategorilerine seçildiğini kaydetti.

Bundesliga'daki en genç teknik adam unvanının da sahibi olan Alman Nagelsmann, 8'incisi verilen ödülü kazanmasına ilişkin, "Sürpriz oldu. Benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

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