80 BİN BİLET İÇİN ÇEKİLİŞ YAPILACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih - Real Madrid arasında oynanacak maça büyük ilgi. 200 bin Bayern taraftarı bilet için talepte bulununca, 80 bin seyircinin çekilişle belirlenmesine karar verildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme tüm dünyayı heyecanlandırdı.

Lewandowski, Robben, Ribery ile Ronaldo, Benzema ve Bale arasındaki müthiş mücadeleye tanıklık etmek isteyen Bayern Münih taraftarları da 12 nisandaki maçta tribünde olmak için harekete geçti.

2 bin 800'ü Real Madrid taraftarlarına olmak üzere 80 bin biletin basıldığı bu erken final için adeta talep patlaması yaşandı. 1 milyon 400 bin nüfusu olan Münih kentinde tam 200 bin Bayern taraftarı, kulüp kartı ve bilet isteğinde bulundu.

Bayern Münih kulübü, taraftarlarının yoğun talebi karşısında çekiliş yapmaya karar verdi.

Bu dev maçı tribünden izleyecek şanslı taraftarların belirleneceği çekiliş 24 Mart'ta yapılacak ve sonuç elektronik posta ile bildirilecek.