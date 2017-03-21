PODOLSKİ'YE GÖRKEMLİ VEDA!

Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda ediyor.
Deneyimli oyuncu, 22 Mart Çarşamba günü İngiltere ile oynanacak özel maçta son kez milli formayı giyecek.
Almanya Futbol Federasyonu, Lukas Podolski için büyük sürpriz bir veda töreni hazırlıyor.
Dortmund'da Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele öncesi federasyon, Alman yıldıza benzeyen 11 çocuk aramaya başladı.
Seçilen çocuklar, Alman Milli Takımı ile birlikte sahaya çıkacak.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, 2004 yılında ilk kez milli formayla sahaya çıktı.
Lottar Matthaus ve Miroslav Klose'nin ardından Almanya formasını en çok giyen oyuncu oldu.
Podolski, 129 milli maçta 48 gole imza attı.