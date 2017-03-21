GALATASARAY'DA SICAK SAATLER

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yönetimle görüşmek istiyor. Bu hafta Cenk Ergün ve Mehmet Özbek'le bir araya gelecek olan Hırvat teknik adamın, Florya'daki gözlemlediği sorunları anlatacağı öğrenildi. Bu arada yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın istifa ettiği iddiası üzerine sarı-kırmızılı ekipten açıklama geldi.

Florya'da sıcak saatler

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sıcak saatler yaşanıyor.

Trabzonspor maçı sonrasında, “Çözmemiz gereken sorunlarımız var” diyen Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetimden görüşme talebinde bulundu.

Hırvat teknik adam, Florya’da gözlemlediği sorunları konuşmak için Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbek’le bir araya gelmek istedi.

Sarı-kırmızılı takımın performansı, kazanma ve mücadele hırsı ile Florya’daki bazı futbolcularının yer aldığı düzenden memnun olmayan Tudor, bu görüşmede tespitlerini yönetime aktaracak.

Görüşmede, yapılacak revizyonun zamanlamasının üzerinde de durulacak.

Akman'ın istifa haberine yalanlama

Öte yandan, Hollandalı teknik direktör Riekerink'in de yardımcılığını yapan ve görevine Tudor ile devam eden Ayhan Akman'ın istifa ettiği öne sürüldü. Ancak konuyla ilgili sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.