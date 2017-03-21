FENERBAHÇE, TEKNİK ADAM İSTİKRARINI UNUTTU

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda son yıllarda teknik adam istikrarı yakalanamadı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından sezon bitiminde görevine devam etmeyeceğini açıklaması, sarı-lacivertli takımın teknik adam istikrarsızlığını da gündeme getirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 sezona da teknik adam değişikliğiyle başlamak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertlilerde 4 yıldır hiçbir teknik adam üst üste iki sezon görev alamazken, bu sürede Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Advocaat takımı çalıştırdı.

- Lig başlamadan önce değişiklikler

Fenerbahçe'de son 4 sezonda dikkati çeken başka bir özellik ise Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala teknik adamlarla yolların ayrılması oldu.

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ve Pereira, sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala görevlerinden ayrıldı.

Takımı 2013-2014'te şampiyonluğa taşıyan Yanal, ikinci yılında sezon öncesi kampında, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'la düştüğü anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

Fenerbahçe'de benzer bir sorun, bu sezon başı da ortaya çıktı. Vitor Pereira'yla geçen sezonu kupasız tamamlayan ancak Portekizli teknik adamla yeni sezon öncesi kamp geçiren sarı-lacivertli takımda, Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala yine değişiklik yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinden sonra Pereira'yla yollar ayrıldı ve yerine Dick Advocaat geldi.

- İsmail Kartal sezon sonu görevi bıraktı

Yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal'dan sonra göreve gelen İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu sonunda görevini bıraktı.

Fenerbahçe'yi söz konusu sezonda ligde ikinci yapan Kartal, göreve devam etmeme kararı aldı ve sözleşmesi uzatılmadı.

- Aykut Kocaman'dan sonra istikrar sağlanamadı

Gelecek yıl için adı Fenerbahçe'yle anılan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla istikrarı yakalayan son teknik adam oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna 2010'da oturan Kocaman, takımı 3 sezon çalıştırarak ciddi bir istikrar yakaladı.

Bu sürede Fenerbahçe'yi 1 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Kocaman, 2012-2013 sezonu sonunda görevinden istifa etmişti.

- Aziz Yıldırım'ın teknik direktörleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 19 yıllık görev süresinde 18. kez teknik adam değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanı seçildiği tarihten (15 Şubat 1998) bu yana sarı-lacivertli ekipte 17 teknik adam görev aldı.

Yıldırım'ın, başkanlık görevinde ilk çalıştığı isim Hırvat teknik direktör Otto Baric oldu. Yıldırım döneminde sarı-lacivertli futbol takımını, Baric'in ardından çeşitli sürelerle Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum (2 ayrı dönem), Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat çalıştırdı.

Sarı-lacivertli takımda Yıldırım döneminin en istikrarlı teknik direktörleri ise aralıksız üçer sezon görev yapan Christoph Daum (2003-2006) ve Aykut Kocaman (2010-2013) oldu.