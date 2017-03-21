Beşiktaş'ı ve İstanbul'u unutamıyor
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BEŞİKTAŞ'I VE İSTANBUL'U UNUTAMIYOR

Beşiktaş'ı ve İstanbul'u unutamıyor

Beşiktaş'ta oynadığı kısa sürede attığı gollerle unutulmazlar arasına giren Les Ferdinand, İstanbul günlerini unutamıyor.

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Beşiktaş'ta oynadığı kısa sürede attığı gollerle unutulmazlar arasına giren Les Ferdinand, İstanbul günlerini unutamıyor. TRTSPOR'a açıklamalarda bulunan Ferdinand, Beşiktaş'ın kişiliğine ve futboluna büyük katkıda bulunduğunu söyledi. Ferdinand, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak güçte olduğuna da dikkat çekti.

1988-89 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Les Ferdinand, attığı gollerle unutulmazlar arasına girmişti.

Beşiktaş'ı ve İstanbul'u unutamadığını belirten Ferdinand, TRTSPOR'a verdiği özel röportajda siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ni kazanacak güçte olduğunu söyledi.

Ferdinand, şunları söyledi:

"Benim için tekrar İstanbul'da olmak büyük mutluluk. Burada keyifli zamanlar geçirmiştim. İstanbul hem futboluma hem de kişiliğime büyük katkılar sağlamıştı. Sadece 1 yıl kalmış olsam da takım arkadaşlarımla ve taraftarlarla çok güzel günler geçirmişti."

Vodefone Arena'yı da öven Ferdinand, "Beşiktaş'ın yeni stadında maç izlemeyi çok isterdim ama o kadar süre kalamayacağım. Maç izlemesem de bir arkadaşımla gidip stadı gezdim. gerçekten güzeldi" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş'ın performansı ile ilgili olarak ise, "Beşiktaş, Avrupa kupalarında başarılı maçlar oynuyor. Son olarak Olimpiyakos maçlarını izledim ve gerçekten iyi oynadılar. Ligde sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyorum. Ben her zaman Beşiktaş'ı takip etmeye çalışıyorum ve neler yaptıklarını merak ediyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maçların çok zor olduğunu kaydeden Ferdinand, "Bu seviyede maçlar zaten çok zor olur. Umarım iki maçta da gereken sonuçları alırlar. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kupayı kazanması çok isterim. Şimdiye kadar gösterdikleri performans bunu başarabileceklerini gösteriyor" dedi.

"Türkiye'de Beşiktaş dışında bir takım olmaz"

Ferdinand, sözlerini "Beşiktaş'ta bir gün görev alabilirim ama Türkiye'de Beşiktaş dışında bir takımda çalışmak istemem" diyerek tamamladı.

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