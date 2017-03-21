DİALİBA'NIN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Boubacar Dialiba Diabang, sarı-siyahlı takımla şampiyonluk yaşamak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sol kanatta forma giymesine rağmen gösterdiği üstün performansla takımın en golcü ismi olan 29 yaşındaki Dialiba, daha çok gol atıp sarı-siyahlı takımın şampiyonluğuna katkıda bulunmak için yoğun çalışıyor.

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Senegalli futbolcu, ligde geride kalan 25 hafta sonunda rakip ağları 12 kez havalandırmayı başardı.

Takımın en golcü futbolcusu olan Dialiba, gol krallığı yarışında ise Bolusporlu Pydellromano Poepon, Göztepeli Adis Jahovic, Balıkesirsporlu Christian Bekamenga ve Adana Demirsporlu Mickael Pote'nin ardından beşinci sırada yer alıyor.

Boubacar Dialiba Diabang, futbolcu olmanın küçüklükten bu yana hayali olduğunu söyledi.

Futbolcu olabilmek için çok çalıştığını, bunun için ülkesinden bile ayrıldığını belirten Dialiba, Bosna Hersek, İspanya, Belçika ve Polonya'da futbol oynadığını ifade etti.

Son olarak doğru bir seçimle Türkiye'ye geldiğini kaydeden golcü futbolcu, şu ana kadar her şeyin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

"Futbolu güzel yapan şey kazanmaktır"

Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Dialiba, "Burada her anlamda mutluyum. Takımımız iyi gidiyor." dedi.

Malatya'daki hayatının çok güzel olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, "Burada futbol dışındaki hayat da çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. İnsanlar çok iyi, kendimi iyi hissediyorum. Buralara gelebilmek kolay olmadı, çok çalıştım. Bu da performansımı etkiliyor diye düşünüyorum. Futbolu güzel yapan şey kazanmaktır ve bunun için çok çalışmak ve doğru şeyleri yapmak lazım. Bir futbolcu olarak fizik anlamda da her zaman hazır olmak gerekiyor. Bizim çalışarak yapmak istediğimiz de bu." diye konuştu.

"Her maçtan puan veya puanlar almak zorundayız"

Boubacar Dialiba Diabang, takımın en çok gol atan futbolcusu olması ve gol krallığı sıralamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Pek gol krallığının peşinde olduğum söylenemez ama bu takımla şampiyon olmak istiyorum. 'Gol krallığı mı şampiyonluk mu?' derseniz tabii ki şampiyonluğu seçerim. Şampiyonluk hedefimiz var ve bu hedefi gerçekleştirmek için her maçtan puan veya puanlar almak zorundayız. Önümüzdeki her maça puan için gidiyoruz. Öncelikli hedefim Yeni Malatyaspor'da şampiyon olmak sonraki hedefim diye bir şey söyleyemeyeceğim. İyi bir futbolcu olmak, güzel şeyler yapmak, insanlara güzel hatıralar bırakmak istiyorum."