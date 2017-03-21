ÖZEL SPORCULAR YÜZDE 50 ARTTI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde yer alan otizm, mental ve down sendromlu sporcu sayısı son 5 yılda yüzde 50 artış gösterdi.

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) verilerine göre 2012 yılında 11 bin 678 olan sporcu sayısı 2016 sonunda 17 bin 536'ya ulaştı. Kızlarda yüzde 62,91, erkeklerde ise 46,14'lük artış gerçekleşti. Kızların sayısı 2 bin 799'dan, 4 bin 560'a çıkarken, erkeklerde ise sporcu sayısı 8 bin 879'dan, 12 bin 976'ya yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA'ya yaptığı açıklamada, otizm, mental ve down sendromlu çocukların spor yapmasında devletin sunduğu imkanların etken olduğunu söyledi.

Aydın, federasyon yönetimine 5 yıl önce geldiklerini belirterek, sporcu sayısını artırmaya çalıştıklarını anlattı.

"Yüzde 50'lik artışta devletimizin sunduğu imkanlar en büyük etkendir." diyen Aydın, şöyle konuştu:

"Beş yıl önce göreve geldiğimizde 90 kulüp vardı, şu anda 520 kulübümüz var. Bu rakamlarla 60 federasyon içinde rekor kırmışız. Bu çocukların madalya alması aileleri de daha mutlu ediyor. Federasyon olarak down sendromlu çocuklara büyük destek veriyoruz. İlk kez dünyada bir şey yaptık ve bu çocuklarımızı kendi aralarında yarıştırıyoruz. Yüzme, masa tenisi ve atletizm branşlarındaki sporcu sayılarında artış var. Down sendromlu çocuklar arasında atletizm branşında dünya şampiyonumuz bulunuyor. Spor, engelli çocukların hayatlarını değiştiriyor."

Annelerin artık çocuklarıyla gurur duyduklarını dile getirdiklerini vurgulayan Birol Aydın, "Spor çocuğun hayatını disipline ediyor. Bu nedenle ailelerin büyük bir bölümü spora yöneliyor. Çocuklarını artık kapılı kapılar ardında tutmuyor." ifadelerini kullandı.