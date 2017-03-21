"YENİ STAT, YENİ TAKIM, YENİ BİR SİSTEM"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zor günler yaşadıklarını ancak yavaş yavaş kendilerine geldiklerini söyledi. "Zaman bazen sizi sıkıntılı durumlara sokabilir. Orada da yöneticilik dirayeti ortaya çıkıyor. Siz inanıyorsanız, gereğini yapıyorsanız mutlaka başarı gelecektir" diyen Usta, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan'a övgüler dizdi. Usta, "Takıma da benden hızlı girdi, nasıl becerdiyse? Demek ki tecrübesi fazlaymış. Olcay'ın böyle katkı yapacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Usta, özellikle takımının Süper Lig'in ikinci bölümünde ortaya koyduğu performansa dikkati çekerek, "İkinci bölümün belli periyodunda ligin lideriyiz. Önemli olan bunu sürdürebilmek. Biz zor süreçlerden geçiyoruz. Şu anda yeni yeni kendimize gelmeye başladık ama Trabzonspor'un mazisi, var olan gücü, taraftar desteği bütün bunları başarmaya yetiyor. Artık daha sağlıklı bir yapıya geçiyoruz. Bundan sonra umarım daha iyi işler yaparız." dedi.

Yanal'a teşekkür etti

Son dönemde elde ettikleri başarıda katkısı olan teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür eden Usta, şunları kaydetti:

"O da zor bir dönem geçirdi ama biz karşılıklı güvenimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Türkiye'de futbolun antrenörler bazında profesörleri vardır. Onlardan biri de Ersun hocadır. Doğru işler yaptığınızda, doğru insanlarla doğru sonuçlara varırsınız. Zaman bazen sizi sıkıntılı durumlara sokabilir. Orada da yöneticilik dirayeti ortaya çıkıyor. Siz inanıyorsanız, gereğini yapıyorsanız mutlaka başarı gelecektir. Biz de o süreci öyle atlattık."

Olcay Şahan'a övgü

Muharrem Usta, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen ve ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un ikinci bölümdeki performansına katkı sağlayan Olcay Şahan'ın takıma ağabeylik yaptığını dile getirdi.

Olcay'ın performansını esprili bir şekilde yorumlayan Usta, "Takıma da benden hızlı girdi, nasıl becerdiyse? Demek ki tecrübesi fazlaymış. Türk olması çok önemli. Beşiktaş'ta geçirdiği süreç bütün bunların teminatıdır. Olcay'ın böyle katkı yapacağını biliyorduk." diye konuştu.

Takımın ağabeylere ihtiyacı olduğunu kaydeden Muharrem Usta, "Moral ve motivasyon sağlayan oyunculara ihtiyacı var. Olcay ile yeni dönemde birçok katkı sağlayan arkadaşımız oldu. İçeride çok değerli oyuncular vardı. Onlar da bir araya gelince böyle sonuç ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

50. yılda zirve hedefi

Usta, gelecek sezon kulübün 50. kuruluş yılını kutlayacaklarını ve bu anlamlı dönemde zirveye oynayan bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

"Gelecek sezon zirveye oynayan bir takım olmalıyız." diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 50. yılımız. Bu zirve hedefinin sonu ne olur hep birlikte göreceğiz. Umarım en iyisini başarmış oluruz. 50. yıl mutlaka bir motivasyon sağlayacaktır. Yeni stat, yeni takım, yeni bir sistem. Bunların hepsi yeni bir motivasyon sağlayacak."

Beşiktaş ile ilgili Twitter mesajı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u elediği maçın ardından attığı Twitter mesajına değinen Usta, tüm Türk kulüplerinin Avrupa'da ve dünyada başarılı olması gerektiğini aktardı.

Türk kulüplerinin başarısıyla her zaman övüneceğini anlatan Usta, şunları ifade etti:

"Biz bize iş olmuyor. Beşiktaş ya da bir başkası hangi başarıyı yakalıyorsa onları tebrik etmek bize yakışan şeydir. Futbolun fair-play ruhu varsa bunu zorunlu kılar. Haliyle onları gönülden tebrik ediyorum. Umarım şampiyon olurlar. Umarım Türkiye'den nice takımlar bundan sonra da şampiyon olur. Attığım mesaj da 'Bu sene her şeyi halledin de gelecek sene biz geliyoruz' şeklinde ufak bir espriydi. Futbolun içinde bu güzellikler var."