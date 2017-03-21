WENGER'İN DURUMU PAPATYA FALINA DÖNDÜ

Ada'da gündemin ana maddesi Arsene Wenger... 67 yaşındaki Fransız teknik adamın Arsenal'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu.

Bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Basında yer alan haberler Wenger'in 2 yıl daha takımın başında kalmak istediği yönünde. Dail Mail gazetesi de konuyu "Wenger kalmaya devam edecek...sonra büyük isimleri gönderecek" başlığıyla kaleme almış.

Haberin ayrıntılarında ise; "Wenger taraftarların gittikçe artan protestolarına rağmen yazın sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatma hedefinde. Bununla birlikte başka bir fikri de var. Takımın yıldızları Alexis Sanchez ve Mesut Özil satılacak. İki isim de sözleşmelerinin son yılına girdiler. Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Lucas Perez ve Alex Oxlade Chamberlain de geleceği şüpheli oyuncular. Transfer listesi kabarık. Dortmund'dan Marco Reus Sanchez'in yerine, forvete Celtic'ten Dembele, sol açığa Monaco'dan Mendy, kaleye de Sunderland'den Butland düşünülüyor." ifadeleri kullanılmış.

Öte yandan Olivier Giroud'un Fransız televizyonuna yaptığı açıklama da gazetede yer alıyor. Wenger'in kalmasını umduğunu belirtmiş ve onu desteklerini ifade etmiş. Arsenal'in eski oyuncusu Bacary Sagna da Fransız menajere karşı olan güven kaybından dolayı üzgün olduğunu açıklamış.

