ANKARAGÜCÜ'NDE EN KIDEMLİ OYUNCU: MEHMET TAŞCI

Ankaragücü'nün başarılı sol bek oyuncusu Mehmet Taşcı, takımdaki en kıdemli oyuncu konumuna geldi.

Ankaragücü, TFF 1. Lig yolunda ilerlerken alt yapısından çıkardığı oyunculardan faydalanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımın, 2011-12 sezonunda Süper Lig’de oynadığı dönemde profesyonel sözleşmeye imza atan ve A takımda oynamaya başlayan Mehmet Taşcı, takımdaki en kıdemli oyuncu konumuna geldi.

Devre arasında takımdan ayrılarak Hacettepe’ye transfer olan Orhan Evci’den kıdemlilik unvanını alan Mehmet Taşcı, Sarı-Lacivertli takımda 6. sezonunu geçiriyor. Başarılı sol bek oyuncusu Mehmet Taşcı’yı kıdemlilik yarışında Enes Kubat, Metin Aydın ve Harun Aydın takip ediyor.

7 Aralık 2011 tarihinde Ankaragücü ile profesyonel sözleşmeye imza atan Mehmet Taşcı, Süper Lig’deki ilk maçına da sözleşmeye imza attığının ertesi günü oynanan Bursaspor karşısında sahaya çıkarak ilk kez A takımda forma giydi. O günden beri takımdaki yerini koruyan Mehmet Taşcı, kullandığı skor değiştiren uzun taçlarla ve oynadığı oyunla taktirleri üzerinde topladı.

Bu sezon üst lige çıkma hedefiyle yoluna devam eden takımıyla 14 maça çıkan deneyimli oyuncu, altyapıdan çıkan ve takımdaki en eski oyuncu olma unvanını eline geçirdi. Ankaragücü’nde ilk oynadığı dönemde 33 numaralı formayı giyen Mehmet Taşcı, bir dönem 6 numarayı terletirken son senelerde 13 numaralı forma ile takımdaki yerini korumayı sürdürüyor.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig, TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig’de boy gösteren Mehmet Taşcı, toplamda 105 lig maçına çıktı ve 1 kez golle buluştu.