ÖMER BOZAN, KARİYERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI!

1461 Trabzon’a 90+4. dakikada frikikten attığı golle 3 puanı getiren başarılı oyuncu Ömer Bozan, bu altın vuruş ile kariyerinin en gollü sezonuna imza attı.

Ankaragücü’nün 10 numaralı yıldız ismi Ömer Bozan, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. 1461 Trabzon’a 90+4. dakikada frikikten attığı golle 3 puanı getiren başarılı oyuncu, bu altın vuruş ile kariyerinin en gollü sezonuna imza attı.

2015-16 sezonunun başında Hatayspor’dan Ankaragücü’ne transfer olan Ömer Bozan, bu sezon 28 hafta sonunda 11 gole ulaştı ve takımının en golcü oyuncusu konumundaki yerini korudu.

Profesyonel kariyerinde 53 gole ulaşan Ömer Bozan, en son Hatayspor formasıyla 2012-13 sezonunda 10 gol atmış ve kariyerinin en değerli sezonunu geçirmişti. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, 1461 Trabzon’a attığı frikikle ağları sarsarak bu sezon 11 gole ulaştı ve kariyerinin en gollü dönemine geçiş yaptı.

Bu sezon Ankaragücü formasıyla attığı frikik golleriyle yıldızını parlatan Ömer Bozan, son 2 sezonda Sarı-Lacivertli formayla ligde 56 maça çıkıp 18 kez ağları havalandırdı.