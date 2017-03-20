Ankaragücü, rakiplerini hangi skorlarla deviriyor?
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ANKARAGÜCÜ, RAKİPLERİNİ HANGİ SKORLARLA DEVİRİYOR?

Ankaragücü, rakiplerini hangi skorlarla deviriyor?

Ankaragücü, ligde oynadığı son 3 maçı 1-0’lık sonuçla alarak şampiyonluk yolunda önemli virajları teker teker aşmaya devam ediyor.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 28. hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon ile deplasmanda karşılaşan Ankaragücü, rakibini 90+4. dakikada Ömer Bozan’ın attığı gol ile 1-0 yenerek ligin bitmesine 6 hafta kala liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftayı gol yemeden üst üste aldığı galibiyetlerle kapatan Sarı-Lacivertli takım, ligde toplamda 19 galibiyete ulaştı. Geriye kalan 9 haftada 4 kez berabere kalan başkent ekibi, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde henüz 0-0 skorlu beraberlikle tanışmayan Ankaragücü, ligde oynadığı son 3 maçı 1-0’lık sonuçla alarak şampiyonluk yolunda önemli virajları teker teker aşmaya devam ediyor.

Kırmızı Grup’ta 28 haftayı geride bırakan Başkent ekibi, ligde en çok 1-0’lık skorla güldü. 7 kez 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrılan Ankaragücü’nde bu skoru, 5 maçta 2-0 ile alınan 3 puanlar takip etti.

19 galibiyet alan lider Ankaragücü’nde 7 kez 1-0, 5 kez 2-0, 3 kez 2-1, 2 kez 3-0, 1 kez 3-2 ve 1 kez de 6-2’lık skor dağılımı ortaya çıktı.

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