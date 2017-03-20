FUTBOL ZİRVESİNDE DOSTLUK RÜZGARI

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi, sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, eski ünlü futbolcular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ile Les Ferdinand'ın konuştuğu panelle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı organizasyonda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.

Etkinliğe aralarında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yer aldığı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yöneticileri katıldı.

Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan, Medipol Başakşehir'in deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe' kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor'un golcüsü Umut Bulut, Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner ve Gaziantepspor'un deneyimli savunmacısı Elyasa Süme de organizasyonda sahneye çıktı.

Katılımcılar arasında teknik direktörler Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay, Levent Şahin, Bülent Uygun, Kemal Özdeş, Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Yücel İldiz ve Rasim Kara gibi isimler de bulundu.

Sahnede dostluk rüzgarı

Zirvede Türk futbolunun paydaşları, dostluk görüntüsü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan kulüp başkanları, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i tokalaştırması dikkati çekti. Yıldırım ve Özbek, tokalaşmanın ardından gülüşerek birbirlerine sarıldı.

Erdoğan, penaltı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılırken, kurulan sahada penaltı kullandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde zirvenin düzenlendiği salonun fuaye alanında kurulan halı sahada eski Fransız milli futbolcu Marcel Desailly'nin koruduğu kaleye penaltı attı. Erdoğan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

Öte yandan İngiltere'nin Chelsea takımının eski futbolcusu Eddie Newton, Recep Tayyip Erdoğan'a sırtında Cumhurbaşkanı'nın adının yazılı olduğu 10 numaralı Chelsea forması hediye etti.

Dünyaca ünlü katılımcılar

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirveye, uluslararası alanda tanınan birçok konuk da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı zirvede düzenlenen panellerde uluslararası spor kamuoyunda tanınan birçok yabancı isim de yer aldı.

beIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme, La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso, Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel, Borussia Mönchengladbach Kulübü Başkanı Rolf Königs, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Genel Sekreteri Lukas Brud, eski ünlü futbolcular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ve Les Ferdinand katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.