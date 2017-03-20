TAŞLI SALDIRIYA SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş takımını taşıyan otobüsün, stadyum çıkışında taşlanmasıyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrası Beşiktaş takım otobüsünün taşlanması ve diğer olaylara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabaka sonrasında Beşiktaş takımını taşıyan 34 JK 003 plakalı otobüsün, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerin korumasında Dumlupınar ve Gazi bulvarıları üzerinden havalimanına intikali için saat 21.25 sıralarında hareket ettiği, otobüsün Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce taşlı saldırıya uğradığı, eylem neticesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

Yapılan incelemede otobüsün iç camında herhangi bir hasar meydana gelmediği, otobüsün çift katlı sağ yan arka dış camının kırıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, otobüs sürücüsü T.V'nin olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslere yönelik taşlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 3 kişi ile usulsüz seyirci girişi yaptığı tespit edilen 2, yasak alanlara girdiği belirlenen ve görevli memurlara hakaret eden birer şüpheli hakkında 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.