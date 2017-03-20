A Milli Futbol Takımı Antalya'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ANTALYA'DA

A Milli Futbol Takımı Antalya'da

A Milli Futbol Takımı, I Grubu 5. maçı ve Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarına başlamak üzere Antalya'ya geldi.

262 Okunma

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Finlandiya'yla 24 Mart Cuma günü yapacağı I Grubu 5. maçı ve Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarına başlamak üzere Antalya'ya geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanı CIP Salonu önünde bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'la fotoğraf çektirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milliler, ardından otobüsle güvenlik tedbirleri altında Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde kampa girecekleri otele hareket etti.

Aday kadroda yer alan Emre Mor ile Emre Çolak'ın ise daha sonra kampa katılacağı öğrenildi.

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda saat 20.00'de, Türkiye-Moldova müsabakası ise Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak.

- Aday kadro

Ay-yıldızlı takımın Finlandiya ve Moldova maçları için davet edilen 26 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).

ETİKETLER
Ankaragücü'nde en kıdemli oyuncu: Mehmet Taşcı
Ömer Bozan, kariyerinin üzerine çıktı!
Ankaragücü, rakiplerini hangi skorlarla deviriyor?
Kaplan: "Üzerine koyarak ilerliyoruz"
4
Erdoğan: "19 Mayıs'ın yerine 40 bin kişilik stadyum"
3
Ercan Soydaş: "Adım adım hedefe yürüyoruz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿