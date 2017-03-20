"Giresunlu herkesin Süper Lig özlemi var"
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"GİRESUNLU HERKESİN SÜPER LİG ÖZLEMİ VAR"

"Giresunlu herkesin Süper Lig özlemi var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bir üst lige yükselme adına her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bir üst lige yükselme adına her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Bozbağ, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, ligde oynadıkları son 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Giresunspor'un Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren ekiplerden birisi olduğunu ifade eden Bozbağ, "Ligde 9 maçımız kaldı ve bir üst lige yükselme adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kimse merak etmesin. Giresunspor sonuna kadar savaşacak ve başarıyı yakalayacaktır." dedi.

Bir hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktıklarını, Giresun halkının 40 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bozbağ, "Benim gibi Giresunlu herkesin Süper Lig özlemi var. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Bu sezon hedefimize çok yaklaştık. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları alarak hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

Bozbağ, lige verilen milli maç arasını değerlendirmek amacıyla çarşamba günü Antalya'da bir haftalık kamp planladıklarını sözlerine ekledi.

Ligde son 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Giresunspor, 40 puan ve averajla 4. sırada bulunuyor.

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