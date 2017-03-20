CİKALLESHİ'YE MİLLİ DAVET

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya ve hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosuna, Akhisar Belediyespor'dan Sokol Cikalleshi de çağrıldı.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Giovanni De Biasi, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, 24 Mart'ta İtalya ve 28 Mart'ta Bosna Hersek ile deplasmanda yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

İtalyan teknik adam, kendi ülkesine karşı mücadele edecekleri maça ilişkin, "İtalya'yı frenleyebilmeyi başarırsam çok mutlu olacağım. İtalyan olmama rağmen İtalya'ya karşı galibiyet elde etmek beni çok mutlu edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'un 23 kişilik aday kadrosundaki isimler şöyle:

Kaleci: Alban Hoxha (Partizani), Orges Shehi (Skenderbeu), Thomas Strakosha (Lazio)

Defans: Ansi Agolli (Karabağ), Arlind Ajeti (Torino), Albi Alla (Kukesi), Naser Aliji (Kaiserslautern), Elseid Hysaj (Napoli), Frederic Veseli (Empoli)

Orta saha: Burim Kukeli (Zürih), Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Bari), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Taulant Xhaka (Basel), Eros Grezda (Lokomotiva Zagreb), Jahmir Hyka (San Jose Earthquakes), Odise Roshi (Terek), Liridon Latifi (Skenderbeu)

Forvet: Bekim Balaj (Terek), Sokol Cikalleshi (Akhisar Belediyespor), Azdren Llullaku (Astana), Armando Sadiku (Lugano)

Arnavutluk, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda, İspanya, İtalya ve İsrail'in ardından 6 puanla dördüncü sırada bulunuyor.