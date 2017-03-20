Dardanelspor 0 - Silivrispor 1
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DARDANELSPOR 0 - SİLİVRİSPOR 1

Dardanelspor 0 - Silivrispor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Silivrispor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Silivrispor 1-0 kazandı.

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Dardanelspor 0 - Silivrispor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Silivrispor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Silivrispor 1-0 kazandı.

Dardanelspor: Ceyhun Demircan, Can Morgül, Bedri Evren, Sinan Akgöl, Ahmet Emir Tekçam, Nuri Fatih Aydın, Ahmet Yazar (46' Mertcan Dursun), Ufukcan Engin (79' Emircan Avcı), Uğur Uğur, Yusuf Bayram, Fırat Aras (60' Alperen Topçular)

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Adem Çalık (90' Ömer Sunar), Güray Kula, Murat Akçay, Bülent Demir, Özgür Ergün, Güney Polat (84' Fuat Yaman), Oğuz Yavuz, Yunus Yaşar, Fahri Eren Pamuk (62' İsmail Düzgün), İbrahim Fatih Dilek

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Hakem: Burak Olcar, Ali Kılıç, Furkan Şehirli, Harun Pekyürek

Gol: DK 16: İbrahim Fatih Dilek (Silivrispor)

Sarı Kartlar: DK 12: Yunus Yaşar (Silivrispor), DK 69: Bedri Evren (Dardanelspor), DK 81: Emircan Avcı (Dardanelspor), DK 90: Murat Akçay (Silivrispor)

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