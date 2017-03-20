NAZİFOĞLU'NDAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Sarı kırmızılı kulüpteki sportif başarısızlığın ardından yönetim içindeki sorunlar da gün yüzüne çıkıyor.

Trabzonspor maçının ardından istifasını açıklayan yönetici Levent Nazifoğlu, hem takım hem de yönetim içinde yaşanan sorunları açıkladı.

Nazifoğlu, ilk olarak başkan Dursun Özbek'e kırgın olduğunu belirtti, hiç bir zaman arkasında durmadığını söyledi. Levent Nazifoğlu, kulüpte sanıldığı gibi bir paranın olmadığını futbolcuların maaşlarını 4 aydır ödeyemediklerini kaydetti.

Futbolcularla yapılan sözleşmelerde kendisinin ilgisinin olmadığını ifade eden Nazifoğlu, her şeyi başkanı kurtarmak için yaptığını bildirdi.

Nazifoğlu, teknik direktör Igor Tudor'un transferinde sosyal medyanın etkisinde kaldıklarını açıkladı.

Hırvat teknik adamın gelmesinin Wesley Sneijder'i mutlu etmediğini söyleyen Nazifoğlu, Selçuk ve Sabri'nin de aylardır konuşmadıklarını belirtti.

Levent Nazifoğlu, tribünlerle yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ergin Ataman'a ise sahip çıkılmadığını ifade etti