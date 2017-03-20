ANTALYASPOR'DAN SALDIRIYA KINAMA

Antalyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yapılan maç sonrası siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğramasının şiddetle kınandığını bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması sonrası siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün Antalya Havalimanı'na giderken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlandığı, bu eylem sebebiyle takım otobüsünün sağ yan arka dış camının kırıldığı haberini aldık. Bu hareketi şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz." denildi.

Eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan soruşturmanın takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklamada, Beşiktaş Kulübüne "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalyaspor Kulübü olarak sporun, kardeşlik ve barış ruhuna uygun yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sporun içine şiddet ve saldırganlık girince centilmenlik ruhunun kaybolacağı görüşündeyiz. Bu tip davranışların sporda kardeşlik ve barış ruhuna uygun olmadığı ve fair-play duruşuna aykırı olduğu kanaatindeyiz. Türk futbolunun tüm paydaşlarını bir kez daha sağduyu ve fair-play'e davet eder, sporda bu tip olayların yaşanmamasını dileriz."

Antalyaspor-Beşiktaş müsabakasının ardından siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğramış ve olayda otobüsün camları kırılmıştı.