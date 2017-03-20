"EURO 2024'ÜN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

Türkiye’nin artık sporda çok güçlü olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “EURO 2024 adaylığı konusunda tek rakibimiz Almanya. Ama kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF’ye 2. Futbol Zirvesi’ni düzenledikleri için teşekkür ederken, “Ama en önemlisi, gençlik günlerinden itibaren siyasete başladığınız günden, başbakanlık döneminize ve şu ana kadar spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tesislerimiz artık dünyada 1.’lik, 2.’lik elde ediyor”

Türkiye’nin tesisleşme konusunda çok önemli adımlar attığının altını çizen Kılıç, “Türkiye şu anda Euro 2024’e adaydır. Bu adaylık için öncelikle altyapı çalışmaları çok önemlidir. Şu anda 9 stadımız bitti, 14’ü devam ediyor. Ülkemizin ulaşım altyapısı, konaklama altyapısı, sizlerin çizmiş olduğu ilerlemeyle, biz Euro 2024’ün en kuvvetli adayıyız. Rakibimiz Almanya. Daha önceki yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığı için bizim şansımız daha fazla. Türk misafirperverliğini ve ev sahipliğini dünyaya gösterme şansımız olacak. 2002 yılında AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın önderliğinde iktidar oldu. 2002’den bu yana yapılan spor tesisi yatırımı 1650’den fazladır. Tesis yapmak yetmez, ancak tesis olmadan da yetiştirecek sporcu olmaz. Eskiden zımpara gibi olan sahalardan, şu anda dünya klasmanlarında 1.’lik, 2.’lik elde eden tesislere sahip olduk” ifadelerini kullandı.

“EURO 2016 finalinde sahayı güveler bastı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora verdiği katkılarla çağ atladıklarını belirten Bakan Kılıç, “EURO 2016’nın finalinde, sayın Yıldırım Demirören’le birlikteydik. Maçta, futbolcuların sahaya çıktığı andan itibaren tribünleri ve zemini bir anda güveler kapladı. EURO 2016, Fransa’da OHAL altında yapıldı. EURO 2016’ya giden yolda, Fransa Cumhurbaşkanı’nın içinde bulunduğu statta, Almanya ve Fransa maçında 4 intihar bombacısı ortalığı kan gölüne çevirdi. Ama hiç kimse EURO 2016’nın Fransa’dan alınmasını konuşmadı. Birlik ve beraberlik, sporun ana maddesiyse, sakın ama sakın Türkiye için önyargıyla yaklaşmayın. Türkiye büyük bir ülkedir ve Türkiye, bölgesinde sözü dinlenen bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımız’a açtığı yoldan dolayı, katılımı ve Türk futbol camiasına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

